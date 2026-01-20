Αθλητικά

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο’Νιλ στην Τουρκία και έριξαν σουτάκια

Οι δυο τους υπέγραψαν και μπάλες του μπάσκετ, τις οποίες αντάλλαξαν, ως δώρα
Σακίλ Ο' Νιλ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Φωτογραφία Turkish Presidency / Mustafa Kamaci / Handout / Anadolu via Reuters

Απρόσμενη συνάντηση στα παρκέ του μπάσκετ! Την ευκαιρία να βαρέσει σουτάκια με τον θρύλο του ΝΒΑ, Σακίλ Ο Νιλ, είχε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Φυσικά, το… αντάμωμα αυτό απασχόλησε τα Μέσα στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο’Νιλ στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν από λίγους μήνες.

Οι δύο τους -φορώντας αθλητικά ρούχα- έριξαν μερικά σουτ στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα που δεν ήταν τίποτα άλλο από μπάλες μπάσκετ που είχαν η μία την υπογραφή του άλλου.

Φωτογραφία Turkish Presidency / Mustafa Kamaci / Handout / Anadolu via Reuters

Στη συνάντηση βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ και παλιός μεγάλος παίκτης του ΝΒΑ, Χαντίτετ Χουρκογού, όπως και άλλοι και κάποιοι αθλητές.

Ο Ερντογάν μοιράστηκε αυτές τις εικόνες στον λογαριασμό του στα social media.

