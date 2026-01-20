Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο’Νιλ στην Τουρκία και έριξαν σουτάκια

Απρόσμενη συνάντηση στα παρκέ του μπάσκετ! Την ευκαιρία να βαρέσει σουτάκια με τον θρύλο του ΝΒΑ, Σακίλ Ο Νιλ, είχε το πρωί της Τρίτης (20.01.2026) ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Φυσικά, το… αντάμωμα αυτό απασχόλησε τα Μέσα στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Σακίλ Ο’Νιλ στο Κέντρο Αναπτυξιακής Καλαθοσφαίρισης στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πριν από λίγους μήνες.

Οι δύο τους -φορώντας αθλητικά ρούχα- έριξαν μερικά σουτ στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα που δεν ήταν τίποτα άλλο από μπάλες μπάσκετ που είχαν η μία την υπογραφή του άλλου.

Στη συνάντηση βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας μπάσκετ και παλιός μεγάλος παίκτης του ΝΒΑ, Χαντίτετ Χουρκογού, όπως και άλλοι και κάποιοι αθλητές.

Ο Ερντογάν μοιράστηκε αυτές τις εικόνες στον λογαριασμό του στα social media.