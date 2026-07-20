Ο Σκαλόνι έκλαψε με λυγμούς και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου της Αργεντινής μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Ο Αργεντινή δεν μπόρεσε να κάνει το repeat, αφού ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ του 2026. Ο προπονητή της ομάδας, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε του μεγάλου αγώνα στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λίγο προτού φορτιστεί συναισθηματικά και αποχωρήσει από την αίθουσα, αναφέρθηκε στον “κύκλο” που κλείνει για την Αργεντινή.

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“Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Terrible el final de la conferencia de prensa de Scaloni. Se fue llorando desconsolado. Sabe que se termina un ciclo de jugadores y que no será un proceso sencillo. Podré hacerle alguna crítica, nunca más que eso. Me has alegrado la vida para siempre.pic.twitter.com/amE9fMR5D2 — (@JuannDis) July 19, 2026

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…” ανέφερε και αποχώρησε.