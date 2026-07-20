Αθλητικά

Ο Σκαλόνι έκλαψε με λυγμούς και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου της Αργεντινής μετά τον τελικό του Μουντιάλ

“Πονάει η ψυχή μου” ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της “αλμπισελέστε” μετά την απώλεια του Μουντιάλ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Αργεντινή δεν μπόρεσε να κάνει το repeat, αφού ηττήθηκε 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ του 2026. Ο προπονητή της ομάδας, Λιονέλ Σκαλόνι, δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε του μεγάλου αγώνα στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και λίγο προτού φορτιστεί συναισθηματικά και αποχωρήσει από την αίθουσα, αναφέρθηκε στον “κύκλο” που κλείνει για την Αργεντινή.

“Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…” ανέφερε και αποχώρησε.

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