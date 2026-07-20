Οι παίκτες της Ισπανίας χόρεψαν όπως ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ήταν η στιγμή που οι παίκτες της Ισπανίας ετοιμάζονταν να δουν τον Ρόδρι να σηκώνει το τρόπαιο του Μουντιάλ του 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις δώσει το “ιερό δισκοπότηρο” του ποδοσφαίρου στον αρχηγό της “ρόχα” και έπαιρνε θέση στο πόντιουμ.

Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ρόδρι για την επιτυχία της ομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μπροστά από τους νικητές του Μουντιάλ και όταν πλησίασε τους Μικέλ Μερίνο, Βίκτορ Μουνιόθ και Γιέρεμι Πίνο, είχαμε ένα αστείο σκηνικό.

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Έχοντας τεράστια χαρά από την κατάκτηση του Μουντιάλ, οι τρεις παίκτες άρχισαν να κάνουν τις χορευτικές κινήσεις που μας έχει συνηθίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να… ανταποκρίνεται και να δίνει μια αστεία στιγμή.

Πάντως, ο Βίκτορ Μουνιόθ φάνηκε να το μετανιώνει και… μαζεύτηκε, την ώρα που οι άλλοι δυο έδειξαν να χαμογελάνε και να το απολαμβάνουν.