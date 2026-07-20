Αθλητικά

Οι παίκτες της Ισπανίας χόρεψαν όπως ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην χαρά των παικτών της “ρόχα”, πάνω στο βάθρο των νικητών
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ήταν η στιγμή που οι παίκτες της Ισπανίας ετοιμάζονταν να δουν τον Ρόδρι να σηκώνει το τρόπαιο του Μουντιάλ του 2026. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μόλις δώσει το “ιερό δισκοπότηρο” του ποδοσφαίρου στον αρχηγό της “ρόχα” και έπαιρνε θέση στο πόντιουμ.

Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Ρόδρι για την επιτυχία της ομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε μπροστά από τους νικητές του Μουντιάλ και όταν πλησίασε τους Μικέλ Μερίνο, Βίκτορ Μουνιόθ και Γιέρεμι Πίνο, είχαμε ένα αστείο σκηνικό.

Έχοντας τεράστια χαρά από την κατάκτηση του Μουντιάλ, οι τρεις παίκτες άρχισαν να κάνουν τις χορευτικές κινήσεις που μας έχει συνηθίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να… ανταποκρίνεται και να δίνει μια αστεία στιγμή.

Πάντως, ο Βίκτορ Μουνιόθ φάνηκε να το μετανιώνει και… μαζεύτηκε, την ώρα που οι άλλοι δυο έδειξαν να χαμογελάνε και να το απολαμβάνουν.

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