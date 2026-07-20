Αθλητικά

Ώρα κληρώσεων: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν αντιπάλους

Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το μεσημέρι της Δευτέρας από τις 13:00, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μπουν -κατά σειρά- στις κληρώσεις των προκριματικών των Champions, Europa και Conference League.

Πλην της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ που θα περιμένει τις αρχές Αυγούστου, αφού συμμετέχει στα playoffs του Champions League, αλλά και του ΟΦΗ που θα βρεθεί στο ίδιο σημείο των προκριματικών του Europa League, οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ περιμένουν σημαντικά νέα.

Ο Ολυμπιακός θα μάθει την ομάδα που θ’ αντιμετωπίσει στις αρχές Αυγούστου στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, στην προσπάθεια να βρεθεί για δεύτερη σερί σεζόν στη League Phase της διοργάνωσης.

Υποψήφιοι αντίπαλοι των Πειραιωτών είναι οι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέγκεν, Στουρμ Γκρατς και Χαρτς.

Το πρώτο ματς του τρίτου προκριματικού γύρου θα γίνει 4 ή 5 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στις 11 του ίδιου μήνα.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θα ενημερωθεί για το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει το επόμενο “εμπόδιό” του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον φυσικά το “τριφύλλι” αποκλείσει την Πάκσι.

Η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ για την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού.

Σπάρτακ Τρνάβα – ΤΣΣΚΑ 1948

Λιέπαγια – Αούστρια Βιέννης

Ρούναβικ – Κόπερ

Νέφτσι – Ντιναμό Μίνσκ

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, προετοιμάζεται μεν για τις αναμετρήσεις με την Ντινάμο Κιέβου στον 2ο προκριματικό του Europa League και θα μάθει κι εκείνος το ζευγάρι απ’ όπου ο νικητής θα κοντραριστεί με τη νυν ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Σημειώνεται πως αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση όπου βρίσκεται τώρα, ο ΠΑΟΚ θα μεταφερθεί στον 3ο προκριματικό του Conference League και πάλι θα μάθει εντός της ημέρας για την αναμέτρηση από την οποία θα βγει ο αντίπαλός του.

Η UEFA ανακοίνωσε τα υπογκρούπ για την κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League. Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ.

Χαμάρμπι – Άντερλεχτ

Χάιντουκ – Πάφος

Γιαγκελόνια

Τρόμσο – Χράντετς Κράλοβε

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