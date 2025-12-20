Αθλητικά

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν 2 μήνες για τον Παναθηναϊκό

Πάτησε παρκέ μετά από 53 ημέρες εκτός με τραυματισμό ο Χολμς για τον Παναθηναϊκό
Ο Χολμς κόντρα στον Ηρακλή
Ο Χολμς κόντρα στον Ηρακλή / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Telecom Center Athens για την 11η αγωνιστική της GBL και ο Ρισόν Χολμς πέρασε στο ματς στο πρώτο δεκάλεπτο, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Μετά από σχεδόν 2 μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού, ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στη 12άδα του Παναθηναϊκού και ο Εργκίν Αταμάν του έδωσε χρόνο συμμετοχής στο ματς με τον Ηρακλή για την GBL.

Ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε άτυχος πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό στον Παναθηναϊκό και οι “πράσινοι” τον περιμένουν πλέον να επανέλθει ως βασική λύση για την ομάδα στους “ψηλούς”.

Ο Χολμς είχε τραυματιστεί στις 28 Οκτωβρίου σε αγώνα της Euroleague με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αθλητικά
