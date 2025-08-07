Ο Ρισόν Χολμς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός σέντερ έρχεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο τριφύλλι.

Με ανάρτηση του στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι ο Ρισόν Χολμς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία στο NBA, έχοντας αγωνιστεί μόνο σε ομάδες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Έχει φορέσει τη φανέλα των Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς και Γουίζαρντς, μετρώντας μέσο όρο 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Πέρυσι με τη φανέλα των Γουίζαρντς στο NBA, ο Ρίσον Χολμς μέτρησε 7.4 πόντους (64.7% στο δίποντο, 83.3% στις βολές), 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 17.2′ κατά μέσο όρο σε 31 αγώνες στην κανονική περίοδο του NBA.

Ο Αμερικανός σέντερ θα έρθει στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής (20:30, 8/8/2025), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από τους πράσινους.