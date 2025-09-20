Ο Ρόντινει έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του με αφορμή μία συνάντηση με μία οικογένεια θαυμαστών του

Ο Ρόντινεϊ στο δρόμο για την προπόνηση του Ολυμπιακού συνάντησε έναν πατέρα να πηγαίνει το γιο του για προπόνηση. Αυτό τον έκανε να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της απώλειας του πατέρα του.

Συγκεριμένα, ο Ρόντινεϊ σταμάτησε ένα μηχανάκι που επέβαιναν ο πατέρας με το γιο του, καθώς παρατήρησε ότι ο μικρός φορούσε φούτερ του Ολυμπιακού και αντιλήφθηκε, ότι πήγαινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από σύντομη συνομιλία που είχαν, έβγαλαν φωτογραφία, την οποία ανέβασε ο Βραζιλιάνος στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με ένα συγκινητικό κείμενο στα ελληνικά.

View this post on Instagram A post shared by Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Βραζιλιάνου δεξιού μπακ του Ολυμπιακού

«Σήμερα το πρωί ερχόμουν στην προπόνηση. Είδα αυτόν τον πατέρα να πηγαίνει τον γιο του στην προπόνηση, κυνηγώντας τα όνειρά του. Μια ταινία άρχισε να παίζει στο μυαλό μου από τότε που ήμουν παιδί και ξεκίνησα να αναζητώ τα όνειρά μου. Δυστυχώς δεν είχα πατέρα δίπλα μου, αλλά αυτό δεν ήταν δικαιολογία για να τα παρατήσω.

Ένιωσα τη συγκίνηση στο πρόσωπο αυτού του αγοριού όταν άνοιξα το παράθυρο του αυτοκινήτου και του μίλησα με τον ίδιο τρόπο που ένιωθα όταν ήμουν παιδί και ήθελα να έχω την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σε έναν παίκτη. Σταμάτησα για να βγάλω μια φωτογραφία μαζί του. Είδα τα δάκρυα στα μάτια του και του πατέρα του και ένιωσα πολύ χαρούμενος που ήμουν κάποιος που μπορεί να φέρει λίγη χαρά σε αυτά τα παιδιά, παρόλο που είμαι μακριά από τη χώρα μου, η Ελλάδα έχει γίνει το σπίτι μου, μια χώρα που αγαπώ και σέβομαι απόλυτα.

Βαθιά μέσα μου, η σκέψη που παίρνω από όλα αυτά είναι ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, περιλαμβάνει όνειρα, στιγμές ευτυχίας και αυτό που εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου είναι αυτά τα παιδιά να διασκεδάζουν και να έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν είχα φανέλα στο αυτοκίνητο για να δώσω σε αυτό το αγόρι, αλλά αν δει αυτό το μήνυμα θα του δώσω μία! Είθε ο Θεός να ευλογεί τα παιδιά και να κάνουμε περισσότερο καλό κάθε μέρα»