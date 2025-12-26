Αθλητικά

Ο Ροντινέι και ο Στρεφέτσα έκαναν Χριστούγεννα στο Ντουμπάι με τον Γουίλιαν και τον Νταβίντ Λουίζ

Στιγμές χαλάρωσης στο Ντουμπάι για τους δύο «ερυθρόλευκους»
Ο Ρόντινει με τους Στρεφέτσα, Λουίζ και Γούλιαν στο Ντουμπάι
Ο Ρόντινει με τους Στρεφέτσα, Λουίζ και Γούλιαν στο Ντουμπάι/ φωτογραφία από instagram

Ο Ροντινέι και ο Στρεφέτσα αποφάσισαν να περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Ντουμπάι και μάλιστα είχαν μαζί τους εκλεκτή βραζιλιάνικη παρέα.

Ο Νταβίντ Λουίζ της Πάφου και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, ήταν μαζί με τους Ροντινέι και Στρεφέτσα στο Ντουμπάι. Ο Γάλλος αμυντικός των Πειραιωτών έκανε ανάρτηση με πολλές φωτογραφίες από τις διακοπές του με τους Βραζιλιάνους φίλους του από το ποδόσφαιρο.

«Χριστούγεννα στο Ντουμπάι, απίθανη εμπειρία. Τώρα επιστρέφω στο μέρος που αγαπάω, την Ελλάδα μου» έγραψε ο Ροντινέι στην ανάρτησή του στο instagram.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rodinei De Almeida (@pretinhorodi_oficial)

 

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να προετοιμαστούν για τον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (03/01/26, 17:00).

