Ο Ρουί Βιτόρια μάζεψε τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Οι τελευταίες στιγμές του Πορτογάλου προπονητή στο Κορωπί
Ο Ρουί Βιτόρια (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ρουί Βιτόρια (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από τη Δευτέρα (15.09.2025) σε αναζήτηση προπονητή, αφού η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόλυση του Ρουί Βιτόρια.

Ο Ρουί Βιτόρια αποχωρεί από τον παναθηναϊκό, έχοντας βρεθεί στο «τιμόνι» της ομάδας τους τελευταίους 11 μήνες, πληρώνοντας ουσιαστικά την κάκιστη εμφάνιση της ομάδας στα ματς της Super League, με αποκορύφωνα την ήττα από την Κηφισιά (3-2).

Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής (15.09.2025) προπόνησης στο «Γεώργιος Καλαφάτης», μαζί με τους συνεργάτες του, προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του.

Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε να μην αποχαιρετήσει κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και τον Μάιο του 2021, όταν είχε απολυθεί από τον Παναθηναϊκό ο Λάζλο Μπόλονι.

