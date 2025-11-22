Ο Ρούμπεν Ντομίνγκεθ «τρέλανε» το NCAA με 10 εύστοχα τρίποντα

Ο πρώην παίκτης της Μπιλμπάο, Ρούμπεν Ντομίνγκεθ, έκανε απίθανη εμφάνιση στο Τέξας – Μανχάταν και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 109-68, πετυχαίνοντας δέκα τρίποντα στο ματς του NCAA.

Ο Ρούμπεν Ντομίνγκεθ δοκιμάζει φέτος την τύχη του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το… κρεσέντο του στο Τέξας – Μανχάταν κέρδισε τα “φώτα” ολόκληρου του NCAA, αφού ο Ισπανός σούτινγκ γκαρντ θύμισε τον… Στεφ Κάρι.

Με 10/14 τρίποντα και 30 συνολικά πόντους, ο Ντομίνγκεθ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και “τρέλανε” τον κόσμο στις ΗΠΑ, αλλά και τους σχολιαστές του αγώνα.

Στα 22 του χρόνια, ο Ντομίνγκεθ θα “παλέψει” φέτος για ένα… εισιτήριο στο NBA.