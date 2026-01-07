Αθλητικά

Ο Σάγκι σφυρίζει το Άρης – ΑΕΚ: Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Super League

Κατοίκος στο Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός, Τσιμεντερίδης στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός και Φωτιάς στο Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι από την πρώτη κατηγορία της UEFA θα διευθύνει την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 16η αγωνιστική της Super League.

Ο 34χρονος Νορβηγός διαιτητής έρχεται για τρίτη φορά σε ματς της Super League ή του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (28/4/24) για τη Super League και τον περασμένο Απρίλιο το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 στο Κύπελλο (2/4/25).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης στο Ατρόμητος – Ολυμπιακός και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Oι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Πάτρας, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

ΟΦΗ-Αστέρας: Τζήλος (Αρμακόλας, Νίκζας, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Άρης-ΑΕΚ: Σάγκι (Ντάλε, Βαλστάντσβε, 4ος Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν)

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

Κηφισιά-Λάρισα: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης, Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
552
267
245
115
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo