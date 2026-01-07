Ο Σάγκι σφυρίζει το Άρης – ΑΕΚ: Οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Super League

Ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι από την πρώτη κατηγορία της UEFA θα διευθύνει την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη για την 16η αγωνιστική της Super League.

Ο 34χρονος Νορβηγός διαιτητής έρχεται για τρίτη φορά σε ματς της Super League ή του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 (28/4/24) για τη Super League και τον περασμένο Απρίλιο το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 στο Κύπελλο (2/4/25).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, 4ος ο Ματσούκας και στο VAR ο Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες με τον Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης στο Ατρόμητος – Ολυμπιακός και ο Φωτιάς στο Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Oι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής

Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Πάτρας, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΦΗ-Αστέρας: Τζήλος (Αρμακόλας, Νίκζας, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)

Άρης-ΑΕΚ: Σάγκι (Ντάλε, Βαλστάντσβε, 4ος Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν)

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)

Κηφισιά-Λάρισα: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης)

Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης, Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)

Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης)