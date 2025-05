Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σκέφτεται να σταματήσει το μπάσκετ

Φινάλε στην μπασκετική του καριέρα σκέφτεται σοβαρά να δώσει ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού στο φινάλε της σεζόν.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκανε μία σοκαριστική δήλωση στο “basketnews”, τονίζοντας ότι σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί από το μπάσκετ μετά από έξι χρόνια παρουσίας του στον Ολυμπιακό.

Το συμβόλαιο του 35χρονου Αμερικανού γκαρντ με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και πολύ δύσκολα θα ανανεωθεί, με τον ίδιο, πάντως, να σκέφτεται να αποσυρθεί από τη δράση και να μην πάει σε άλλη ομάδα.

“Ίσως μπορώ να πάω ευτυχισμένος στην απόσυρση, το σκέφτομαι σοβαρά, αλλά θα δούμε.

Αισθάνομαι ότι ίσως μου απομένουν τρία δυνατά χρόνια, τρία γερά χρόνια, αλλά δεν θέλω να είμαι ένας από αυτούς που περιμένουν το επόμενο κεφάλαιο και δεν έχουν αρκετό χρόνο για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.

Τέσσερα Final Four. Από τη φυλακή και την Pizza Hut σε τέσσερα Final Fours, δεν θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο.

Αυτοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο χρόνος που πέρασα εδώ, ελπίζω μόνο να μην προσπαθήσουν να σβήσουν τα επιτεύγματά μου

Αυτά τα παιδιά επιστρέφουν και θα έχουν άλλη μια ευκαιρία και δυνατότητα να παίξουν για τον τίτλο της EuroLeague την επόμενη σεζόν.

Ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά”.

Shaquielle McKissic confirmed that he’s seriously considering retirement after spending 6 seasons with Olympiacos



