Ο Μο Σαλάχ είναι πλέον ο σούπερ σταρ που οδήγησε τη Λίβερπουλ ξανά στην κορυφή της Premier League, μετά από 30 ολόκληρα χρόνια, αλλά αυτή την περίοδο κάνει διακοπές στην Ελλάδα παρέα με τον Κώστα Τσιμίκα.

Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός αποκτήθηκε πριν λίγες ημέρες από τη Λίβερπουλ, αλλά είχε ήδη την ευκαιρία να κάνει παρέα με τον Σαλάχ στην Αθήνα και να γνωριστούν καλύτερα, κατά την παρουσία του δεύτερου στη χώρα μας.

Διακοπές στην Ελλάδα για Σαλάχ – Η… ερυθρόλευκη παρέα (video)

Ο ίδιος ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής μάλιστα, ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του με τον Τσιμίκα, στην οποία κι έχουν βγει για ψώνια στην ελληνική πρωτεύουσα, κάνοντας λόγο για τον… νέο κολλητό του. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε “Δεν μου λείπεις Λόβρεν”, για τον πρώην κολλητό του στη Λίβερπουλ, μετά τη συνύπαρξή του με τον Τσιμίκα, κάνοντας πλάκα στον Κροάτη αμυντικό, ο οποίος και αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Κλοπ.

Mo Salah with new signing Kostas Tsimikas, and a message for @Dejan06Lovren! 🤣 #lfclive [ig] pic.twitter.com/BJxjcmsnc8