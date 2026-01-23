Αθλητικά

Ο Σαντίνο Αντίνο προπονήθηκε για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς στην προπόνηση της Παρασκευής
Ο Σαντίνο Αντίνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Σαντίνο Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω για λίγο τις υποχρεώσεις του στο Europa League και στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη Super League την Κυριακή (25/1/2026).

Στην προπόνηση της Παρασκευής (23/1/2026) πήρε για πρώτη φορά μέρος ο Σαντίνο Αντίνο, ο νέος Αργεντινός ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού.

“Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς”, αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

