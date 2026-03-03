Ο Σαρλ Λεκλέρ παντρεύτηκε το μοντέλο Αλεξάντρα Σεν Μλε – Με μία Ferrari Testa Rossa του 1957 έφυγαν οι νεόνυμφοι

Ο Σαρλ Λεκλέρ παντρεύτηκε το μοντέλο Αλεξάντρα Σεν Μλε σε έναν πολύ λαμπερό πολιτικό γάμο στο Μονακό, με τους δύο να ανανεώνουν το ραντεβού του για του χρόνου, όπου πρόκειται να κάνουν και θρησκευτική τελετή.

Το Σάββατο (28/02/26) Λεκλέρ και Λε Μλε παντρεύτηκαν στο Μονακό και μοιράστηκαν με τους θαυμαστές τους εντυπωσιακά πλάνα από την τελετή, αλλά και την Ferrari Testa Rossa του 1957 με την οποία αποχώρησαν από το δημαρχείο.

It’s not The Godfather 4



It’s not AI



It’s not a remake of La Dolce Vita



It’s Charles Leclerc, Ferrari driver, cruising around Monte Carlo in a vintage 250M Ferrari, freshly married to the absolute goddess Alexandra Saint-Mleux pic.twitter.com/agxQtJZvi8 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) March 2, 2026

Οι δυο τους είχαν αρραβωνιαστεί το Νοέμβριο του 2025, με τον οδηγό της Φεράρι να κάνει ανάρτηση με την αγαπημένη του και το σκύλο τους, Λίο, ανακοινώνοντας την πρόταση γάμου.

Το νυφικό της Σεν Μλε εντυπωσίασε τους followers της, καθώς ήταν ένα δαντελένιο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους του Πάολο Σεμπαστιάν. Το μοντέλο κρατούσε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια και έγραψε στο instagram «όνειρο! Ανυπομονώ να σε παντρευτώ ξανά του χρόνου».

Η Ferrari 250 Testa Rossa καμπριολέ του 1957 κέντρισε όλα τα βλέμματα με τον Λεκλέρ να την οδηγάει σε έναν γραφικό δρόμο μαζί με την σύζυγό του και το σκύλο τους, που ονομάζεται Λίο.

Σε άλλη ανάρτηση ο οδηγός της Φεράρι περιέγραψε το γάμο ως «μία μέρα που θα θυμόμαστε για πάντα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και δεύτερη γιορτή γράφοντας «το πρώτο μέρος τελείωσε και το δεύτερο μέρος θα είναι το επόμενο έτος με όλους τους δικούς μας».