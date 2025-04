Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έμεινε έκπληκτος, ακούγοντας πως αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Euroleague

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε νίκησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού στη σχετική “κόντρα” και αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στη Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Έτσι, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγινε ο πρώτος Λιθουανός τεχνικός που λαμβάνει το βραβείο της Euroleague, το οποίο φέρει το όνομα του θρυλικού Αλεξάντερ Γκομέλσκι. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού κατέκτησε την πρώτη θέση στη σχετική ψηφοφορία, καθώς -μολονότι είχε να αντιμετωπίσει αρκετούς τραυματισμούς στην διάρκεια της σεζόν- οδήγησε τη Φενερμπαχτσέ στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 23 νίκες-11 ήττες.

Παράλληλα, ο 49χρονος κόουτς έγραψε ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που κατέκτησε τη Euroleague ως παίκτης και αργότερα αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στην διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος γκαρντ πανηγύρισε τέσσερις τίτλους στη Euroleague με Μπαρτσελόνα (2003), Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004, 2005) και Παναθηναϊκό (2009), ενώ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του φάιναλ φορ το 2005.

Ο Γιασικεβίτσιους άφησε στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ενώ ο Γκόρντον Χέρμπερτ της Μπάγερν Μονάχου και ο Τιάγκο Σπλίτερ της Παρί ισοβάθμησαν στην τρίτη θέση.

Ο Λιθουανός τεχνικός έμαθε τα νέα όταν του το ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της ομάδας στην προπόνηση της Φενέρμπχτσε και έμεινε έκπληκτος, με τους παίκτες της ομάδας να χειροκροτούν και να του δίνουν στη συνέχεια ένα “φατούρο”!

Here are the moments when our Head Coach Sarunas Jasikevicius found out he was named EuroLeague Coach of the Year. #YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/mUxjOTEn9c