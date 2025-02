Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP Ιανουαρίου στη Euroleague και έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε έναν… super Ιανουάριο με τον Ολυμπιακό στη Euroleague και αναδείχθηκε MVP για το συγκεκριμένο μήνα στη διοργάνωση.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεχώρισε με τις επιδόσεις του στις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού κόντρα σε Ζάλγκιρις, Μπάγερν, Μπασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές. Ωστόσο, η εμφάνισή του κόντρα στους Βαυαρούς ήταν ιστορική.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε απίστευτα πράματα απέναντι στους Βαυαρούς, στο ματς της 20ης αγωνιστικής της Euroleague σημειώνοντας 45 πόντους (ρεκόρ καριέρας).

Ο Βούλγαρο διεθνής έκανε συνολικά τέσσερα προσωπικά ρεκόρ σε εκείνη την αναμέτρηση, δηλαδή σε πόντους (είχε 41 πριν), σε βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης (52), σε εύστοχα τρίποντα (8) και σε εύστοχα δίποντα (10), ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που σημειώνει 45 πόντους σε ευρωπαϊκό αγώνα.

Sasha Vezenkov from @Olympiacos_BC is the January MVP



24.3 PTS I 6.5 REB averaged in 6 games this past month!



MVP of the Month I @PaniniAmerica pic.twitter.com/nRHXgqc60e