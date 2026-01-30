Αθλητικά

Ο Σάσα Βεζένκοφ έδωσε τη φανέλα του σε μικρό κοριτσάκι, η υπέροχη χειρονομία του παίκτη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ

Η ανάρτηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, την επομένη της νίκης της ομάδας επί της Μπαρτσελόνα
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την καθιερωμένη “καλημέρα” μετά από αγώνες της ομάδας στη Euroleague, παρουσιάζοντας μία όμορφη κίνηση του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μετά το τέλος του ματς με την Μπαρτσελόνα έδωσε τη φανέλα του σε ένα κορίτσι από το πρόγραμμα ONE Team.

“Καλημέρα! Κάποιοι δεσμοί γεννιούνται μέσα από το μπάσκετ και γίνονται ακόμη περισσότερα από το παιχνίδι. Ο Σάσα Βεζένκοφ δώρισε τη φανέλα του σε ένα μικρό κορίτσι από το ONE Team”, ανέφερε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στην ανάρτησή της.

Θυμίζουμε ότι Σάσα Βεζένκοφ έκανε καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Καταλανούς, σημειώνοντας double double 20 πόντων και 11 ριμπάουντ, στη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο ΣΕΦ (87-75), για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

