Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει ποδαρικό στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου – Αποκαλυπτική συνέντευξη από τον άσσο του Ολυμπιακού στο 1ο επεισόδιο του νέου vidcast powered by Allwyn

Με καλεσμένο τον Σάσα Βεζένκοφ, έναν παίκτη που ξέρει όσο λίγοι να παίζει σε υψηλές ταχύτητες, εντός κι εκτός παρκέ, κάνει πρεμιέρα το Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου. Το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς vidcast powered by Allwyn βγαίνει σήμερα στον αέρα, με τον power forward του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται MPV σε ένα παιχνίδι εξομολόγησης και τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δίνει το στίγμα για όσα μας επιφυλάσσει μέσα από τη νέα της εκπομπή: κορυφαίοι αθλητές, σε πρώτο πλάνο, ξεδιπλώνουν την ανθρώπινη πλευρά τους, πέρα από στατιστικά και τίτλους.

Στο ντεμπούτο του Game On, ο Σάσα Βεζένκοφ μπαίνει στο στούντιο με buzzer-beater διάθεση και ξεδιπλώνει on camera τη διαδρομή του από τα παιδικά, «πολυταξιδεμένα» του χρόνια, μέχρι τις μεγάλες νίκες και ήττες που τον διαμόρφωσαν.

Αποκαλύπτει τη συμβουλή που κουβαλά ακόμη από τον Βασίλη Σπανούλη και τον παίκτη που τον εμπνέει, μιλάει για τον ηγετικό ρόλο του στον Ολυμπιακό, τον coach Γιώργο Μπαρτζώκα και όσα έμαθε από την εμπειρία του στο NBA.

Η συζήτηση, όμως, δεν μένει μόνο στα φώτα των γηπέδων. Ο Σάσα Βεζένκοφ μοιράζεται στιγμές από τον Ολυμπιακό πίσω από τις κάμερες, τις μουσικές και κινηματογραφικές προτιμήσεις του, περιγράφει πώς χαλαρώνει εκτός παρκέ και πώς αισθάνεται όταν τον φωτογραφίζουν.

Δεν αποφεύγει ούτε τις πιο προσωπικές ερωτήσεις και απαντά στη Ντορέττα Παπαδημητρίου αν θέλει να κάνει οικογένεια και ποια συμβουλή θα έδινε σήμερα στον μικρό Σάσα, αν τον είχε απέναντί του.

Δείτε το βίντεο:

Με άμεσο λόγο, ουσία και ρυθμό, το Game On κοιτά τον αθλητισμό πέρα από το αποτέλεσμα.