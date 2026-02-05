Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τον Ιανουάριο του 2026

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να “σπάει” τα κοντέρ στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague και τον Ιανουάριο του 2026 αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης με τον Ολυμπιακό.

Με την ομάδα του να πηγαίνει “τρένο” κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και τον ίδιο να είναι “καυτός” σε αυτό το διάστημα, ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε και το πρώτο βραβείο του MVP της Euroleague, για τη νέα χρονιά.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε 23,6 πόντους και “μάζεψε” 6,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, φθάνοντας στους 29 βαθμούς κατά μέσο όρο στο PIR.

Ο Βεζένκοφ έδειξε μάλιστα το βραβείο του στην κάμερα της Euroleague TV.