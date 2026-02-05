Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για τον Ιανουάριο του 2026

«Σάρωσε» στα ματς του Ιανουαρίου ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού
Ο Σάσα Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ πανηγυρίζει για τον Ολυμπιακό KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να “σπάει” τα κοντέρ στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague και τον Ιανουάριο του 2026 αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης με τον Ολυμπιακό.

Με την ομάδα του να πηγαίνει “τρένο” κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και τον ίδιο να είναι “καυτός” σε αυτό το διάστημα, ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε και το πρώτο βραβείο του MVP της Euroleague, για τη νέα χρονιά.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού πέτυχε 23,6 πόντους και “μάζεψε” 6,7 ριμπάουντ ανά αγώνα, φθάνοντας στους 29 βαθμούς κατά μέσο όρο στο PIR.

Ο Βεζένκοφ έδειξε μάλιστα το βραβείο του στην κάμερα της Euroleague TV.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
298
222
124
122
114
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo