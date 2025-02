Ο Σάσα Βεζένκοφ χάρισε τα παπούτσια του σε μικρό φίλο του Ολυμπιακού που δεν τον άφηνε από την αγκαλιά του

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε μια κίνηση που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό ενός μικρού φίλου του Ολυμπιακού, στο περιθώριο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την Greek Basket League.

Μετά το τέλος του αγώνα για τη 18η αγωνιστική της Α2 μπάσκετ των ανδρών, ο Σάσα Βεζένκοφ πλησίασε μερικούς πιτσιρικάδες φίλους του Ολυμπιακού που τον περίμεναν δίπλα από τη φυσούνα του ΣΕΦ, αγκαλιάζοντας σφιχτά έναν από αυτούς και χαρίζοντάς του τα παπούτσια του!

Το βίντεο δημοσίευσε στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα, “Αγαπάμε αυτό το παιχνίδι, αλλά το αγαπάμε ακόμα περισσότερο για στιγμές σαν αυτή!”.

We love this game, but we love it more for moments like this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/CulOVpS69v