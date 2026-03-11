Ο Σάσα Βεζένκοφ χώρισε με τη Νικόλ Ελευθεριάδου μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου μετά από πολλά χρόνια σχέσης αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην κοινή τους πορεία στη ζωή.

Από το Δεκέμβριο φαίνεται πως έχουν χωρίσει οι Βεζένκοφ και Ελευθεριάδου, όμως κατάφεραν να κρατήσουν αυτό δυσάρεστο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια των ερυθρολεύκων και της Εθνικής ήταν μαζί από το 2022 και πάντα κρατούσαν τη σχέση τους σε ήπιους τόνους, καθώς ήθελαν να ζουν ήρεμοι και αφοσιωμένοι στους στόχους τους.

Στα προφίλ τους στο instagram δεν υπάρχουν πλέον κοινές φωτογραφίες, όμως εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.