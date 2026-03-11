Συμβαίνει τώρα:
Πυρκαγιά στη λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ
Αθλητικά

Ο Σάσα Βεζένκοφ χώρισε με τη Νικόλ Ελευθεριάδου μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης

Από το Δεκέμβριο έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους το ζευγάρι
O Σάσα Βεζένκοφ με τη Νικόλ Ελευθεριάδου
O Σάσα Βεζένκοφ με τη Νικόλ Ελευθεριάδου στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Σάσα Βεζένκοφ και η Νικόλ Ελευθεριάδου μετά από πολλά χρόνια σχέσης αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην κοινή τους πορεία στη ζωή.

Από το Δεκέμβριο φαίνεται πως έχουν χωρίσει οι Βεζένκοφ και Ελευθεριάδου, όμως κατάφεραν να κρατήσουν αυτό δυσάρεστο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού και η πρώην πολίστρια των ερυθρολεύκων και της Εθνικής ήταν μαζί από το 2022 και πάντα κρατούσαν τη σχέση τους σε ήπιους τόνους, καθώς ήθελαν να ζουν ήρεμοι και αφοσιωμένοι στους στόχους τους.

Στα προφίλ τους στο instagram δεν υπάρχουν πλέον κοινές φωτογραφίες, όμως εξακολουθούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
66
57
57
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo