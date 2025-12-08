Ο Σάββας Παντελίδης είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet

Επίσημη η πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη στην ΑΕΛ Novibet. Ο έμπειρος τεχνικός ανακοινώθηκε ως ο νέος προπονητής της θεσσαλικής ομάδας, μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά.

Η ΑΕΛ Novibet πήρε ισοπαλία 2-2 από τον Παναθηναϊκό στη 13η αγωνιστική της Super League, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ακόμη αλλαγή προπονητή, με τον Σάββα Παντελίδη να διαδέχεται τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του.