Ο Σαχαμπό της ΑΕΚ έβαλε το πρώτο του γκολ με τη Ρουάντα και το πανηγύρισε έξαλλα

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα», έγραψε ο παίκτης της Ένωσης σε ανάρτηση στα social media
Ο Σαχαμπό που αγωνίζεται στην ΑΕΚ από τον Ιανουάριο πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Εθνική Ρουάντας στη νίκη με 4-0 επί της Γρενάδας και ξετρελάθηκε.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο 54′ στην αναμέτρηση της Ρουάντας με τη Γρενάδα και στο 81′ με ωραίο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έβγαλε την μπλούζα του για να το πανηγυρίσει. Ήταν το πρώτο του, μετά από 10 συμμετοχές με την ομάδα της χώρας του.

Με τη φανέλα της Ένωσης, ο Χακίμ Σαχαμπό έχει παίξει μόνο στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της Super League για πέντε λεπτά στη νίκη με 3-0 επί της Κηφισιάς.

«Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Νιώθω ένα μείγμα υπερηφάνειας, τιμής και ευγνωμοσύνης προς εσένα Ρουάντα. Είμαι τόσο χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο μπροστά στον πρόεδρό μας.

Ευχαριστώ όλους στην ομοσπονδία, τους συμπαίκτες μου και πάνω απ’ όλα εσάς: τους ανθρώπους μου», έγραψε σε ανάρτηση στο instagram.

