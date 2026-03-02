Αθλητικά

Ο ΣΕΓΑΣ κάλεσε τους Παυλίδη και Κορακίδη να επιστρέψουν από την Κύπρο για λόγους ασφαλείας

Η Κύπρος βρίσκεται σε συναγερμό και ο ΣΕΓΑΣ προσπαθεί να φροντίσει τους Έλληνες αθλητές που βρίσκονται στο νησί
Ο Δημήτρης Παυλίδης (ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Το χτύπημα με δυο drone στη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου του Ακρωτηρίου στο νησί του Κύπρου, η εκκένωση του αεροδρομίου της Πάφου και η πολεμική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, οδήγησαν τη διοίκηση του ΣΕΓΑΣ στην απόφαση να “τραβήξει” στην Ελλάδα δυο αθλητές της εθνικής.

Οι πρωταθλητές των ρίψεων, Δημήτρης Παυλίδης και Γιάννης Κορακίδης κλήθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ, να αφήσουν την προπονητική τους βάση στην Κύπρο και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, για λόγους ασφαλείας!

Οι δύο αθλητές της εθνικής ομάδας είχαν μεταβεί το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) στη Λευκωσία για να συμμετάσχουν σε καμπ προετοιμασίας στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΣΕΓΑΣ με τον ΚΟΕΑΣ και ενόψει της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Παυλίδης και Κορακίδης επιστρέφουν στην Ελλάδα με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, αύριο (03.03.2026) στις 10 το πρωί και λίγο μετά την άφιξή τους, στις 12:40 θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη.

