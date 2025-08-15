Αθλητικά

Ο Σεμένιο κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

Διεκόπη για λίγα λεπτά ο αγώνας και έγιναν συστάσεις στο Άνφιλντ
Ο Σεμένιο κόντρα στη Λίβερπουλ
Ο Σεμένιο κόντρα στη Λίβερπουλ / REUTERS/Peter Powell

Ένα επεισόδιο με οπαδό της Λίβερπουλ και ποδοσφαιριστή της Μπόρνμουθ “αμαύρωσε” την πρεμιέρα της σεζόν στην Premier League, οδηγώντας και σε ολιγόλεπτη διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η περσινή πρωταθλήτρια, Λίβερπουλ, υποδέχθηκε την Μπόρνμουθ σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, αλλά ένας οπαδός των “κόκκινων” φαίνεται ότι “χάλασε” το όμορφο κλίμα στο Άνφιλντ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αντουάν Σεμένιο, ένας φίλος της Λίβερπουλ του έκανε ρατσιστική επίθεση και έτσι, ζήτησε από τον διαιτητή να λάβει τα μέτρα του, για να ακουστούν στη συνέχεια και σχετική οδηγίες από τα μεγάφωνα προς τους οπαδούς. 

Ο Αντουάν Σεμένιο συνέχισε πάντως το ματς και έγινε μάλιστα πρωταγωνιστής και αγωνιστικά, αφού κατάφερε να σκοράρει δις για την Μπόρνμουθ.

