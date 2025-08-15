Ο Σεμένιο κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στο Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ

Ένα επεισόδιο με οπαδό της Λίβερπουλ και ποδοσφαιριστή της Μπόρνμουθ “αμαύρωσε” την πρεμιέρα της σεζόν στην Premier League, οδηγώντας και σε ολιγόλεπτη διακοπή της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η περσινή πρωταθλήτρια, Λίβερπουλ, υποδέχθηκε την Μπόρνμουθ σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, αλλά ένας οπαδός των “κόκκινων” φαίνεται ότι “χάλασε” το όμορφο κλίμα στο Άνφιλντ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων, Αντουάν Σεμένιο, ένας φίλος της Λίβερπουλ του έκανε ρατσιστική επίθεση και έτσι, ζήτησε από τον διαιτητή να λάβει τα μέτρα του, για να ακουστούν στη συνέχεια και σχετική οδηγίες από τα μεγάφωνα προς τους οπαδούς.

Just a Liverpool fan casually racially abusing Antoine Semenyo



Watch this get swept under the carpet by Sky, Carragher and everyone else related to LFCpic.twitter.com/iPt2MpU4fY — Lea (@Lea_EFC) August 15, 2025

“It overshadows what should be an amazing night. The first day of the Premier League season, a beautiful day.”



Gary Neville and Jamie Carragher speak after an allegation of a racist comment aimed at Antoine Semenyo from a member of the crowd at Anfield. pic.twitter.com/ABXH03gjqp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 15, 2025

Ο Αντουάν Σεμένιο συνέχισε πάντως το ματς και έγινε μάλιστα πρωταγωνιστής και αγωνιστικά, αφού κατάφερε να σκοράρει δις για την Μπόρνμουθ.