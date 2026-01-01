Αθλητικά

Ο Σέρχιο Ράμος θέλει να αγοράσει τη Σεβίλλη

Ηγείται μία επενδυτικής ομάδας που εξετάζει την αγορά του συλλόγου
Ο Σέρχιο Ράμος σε αγώνα στο Μεξικό
Ο Σέρχιο Ράμος σε αγώνα στο Μεξικό / REUTERS/Eloisa Sanchez

Η Σεβίλλη εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής της, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν και τα οικονομικά της προβλήματα, με τον Σέρχιο Ράμος να εμφανίζεται ως πιθανός… σωτήρας της πρώην ομάδα του.

Μπορεί να έχει γράψει ιστορία ως αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο Σέρχιο Ράμος έχει ακόμη μεγαλύτερο “δέσιμο” με τη Σεβίλλη, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, έχοντας αναδειχθεί από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Ως εκ τούτου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για το μέλλον της, με τα ισπανικά Μέσα να υποστηρίζουν ότι ηγείται μία επενδυτικής ομάδας που έχει κάνει την πιο δελεαστική πρόταση για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της.

Με ένα αμερικανικό fund να έχει κάνει… πίσω μετά την εξέταση των βιβλίων των Σεβιγιάνων, ο Σέρχιο Ράμος και η ομάδα του φαίνεται να αποτελούν την καλύτερη δυνατή λύση για τη Σεβίλλη, ώστε να μείνει αυτή και σε χέρια… ντόπιων.

Αθλητικά
