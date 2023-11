Παγωμάρα στους Πέλικανς, μετά την είδηση ότι ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ διαγνώστηκε με πρόβλημα στο δεξί πνεύμονα και θα μείνει εκτός δράσης επ’ αόριστόν.

Όπως ενημέρωσαν οι Πέλικανς, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ διαγνώστηκε με μικρό πνευμοθώρακα στον δεξί πνεύμονα και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων με το διάστημα της απουσίας του να μην έχει γίνει ακριβές.

Στον Αμερικανό γκαρντ έχει χορηγηθεί οξυγόνο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ομάδας θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις το επόμενο 48ωρο προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Pelicans say CJ McCollum has been diagnosed with a small collapsed right lung. He will undergo additional examination in the next 48 hours to determine the progress of healing.