Ο Σίνερ κατέκτησε το Miami Open και μπήκε δίπλα σε Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς

Ο Γιανίκ Σίνερ κατάφερε να πετύχει το σπάνιο «Sunshine Double», καθώς μετά το Indian Wells κατέκτησε και το Miami Masters 1000, που διεξήχθη στην Φλόριντα. Ο 24χρονος Ιταλός τενίστας (Νο 2 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα με 6-4, 6-4 σε έναν αγώνα που καθυστέρησε ν’ αρχίσει και στην συνέχεια διεκόπη για μιάμιση ώρα λόγω βροχόπτωσης, κατακτώντας το συγκεκριμένο τουρνουά για δεύτερη φορά μετά το 2024.

Ο Γιανίκς Σίνερ έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στο ATP Tour που κάνει το «Sunshine Double» μετά από τον Ρότζερ Φέντερερ το 2017, αλλά το πιο σημαντικό είναι, ότι είναι ο μόνος που το έχει καταφέρει χωρίς να χάσει σετ σε κανένα από τα δύο τουρνουά.

Ο Ιταλός τενίστας, κατέκτησε τον έβδομο τίτλο του στο Masters 1000, τον τρίτο διαδοχικό μετά το Παρίσι στο τέλος του 2025 και το Indian Wells πριν από δύο εβδομάδες και πλέον «τρέχει» ένα σερί 34 κερδισμένων σετ σε τουρνουά αυτού του διαμετρήματος.

Η εντυπωσιακή πορεία του Σίνερ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σερβίς του. Σύμφωνα με μια ανάλυση της ATP, ο Ιταλός, είναι ο καλύτερος το 2025 σχετικά με τους πόντους που κέρδισαν στο πρώτο του σερβίς (79,5%) και τα κερδισμένα παιχνίδια σερβίς (92%), βελτίωσε περαιτέρω τα ποσοστά του το 2026 (81% και 94%), τοποθετώντας τον στην ελίτ των εξαιρετικών σερβίς.

Στον τελικό, κατάφερε 10 «άσους» και κέρδισε το 92% των πόντων πίσω από το πρώτο του σερβίς, σώζοντας με ηρεμία και τα τρία break point που αντιμετώπισε, όλα στο τέταρτο game.

SUNSHINE DOUBLE

WITHOUT LOSING A SET



The moment @janniksin completed a historic #MiamiOpen title! pic.twitter.com/b5o1mN3kf4 — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2026

Παράλληλα, ο Γιανίκ Σίνερ μπήκε σε ένα εξαιρετικά κλειστό «κλαμπ», καθώς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ATP που κατακτά τρία συνεχόμενα Masters 1000. Οι μόνοι που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο είναι οι Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ, δύο από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

Ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος έχασε το περυσινό τουρνουά λόγω τιμωρίας για αντιντόπινγκ, κέρδισε 1.000 βαθμούς κατάταξης και βρίσκεται σε απόσταση 1.190 βαθμών από τον Ισπανό επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος αποκλείσθηκε στον τρίτο γύρο, πριν από την σεζόν σε χωμάτινο γήπεδο.