Ο Σίντνεϊ Γκοβού αποκάλυψε ότι είχε αποδεχθεί πρόταση γιατρού για τον ακρωτηριασμό του ποδιού

Ο Σίντνεϊ Γκοβού μίλησε για τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και τον ανάγκασε να πει “ναι” στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, γλιτώνοντάς τον τελικά, μετά τις συμβουλές των δικών του ανθρώπων.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική Le Parisien, ο Σίντνεϊ Γκοβού αποκάλυψε τη συγκλονιστική ιστορία, που τον έφερε μία… ανάσα από τον ακρωτηριασμό. Ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λιόν και του Παναθηναϊκού, ανέφερε ότι όλα συνέβησαν μετά τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα που υπέστη κατά την παρουσία του στην Εβιάν Τονόν Γκαγιάρ, στο κλείσιμο της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Γκοβού προσβλήθηκε από σταφυλοκοκκική λοίμωξη και ο πόνος ήταν τόσο ανυπόφορος, που ένας γιατρός του πρότεινε τον ακρωτηριασμό και ο ίδιος απάντησε θετικά.

«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Έπαιρνα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ναι. Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ», εξήγησε ο Γκοβού.

Ο άλλοτε διεθνής Γάλλους ποδοσφαιριστής είναι πλέον σχολιαστής στη γαλλική τηλεόραση (στο Canal+), ενώ πρόσφατα παρακολούθησε από κοντά το Παρί – Παναθηναϊκός στη Euroleague.