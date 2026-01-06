Ο Σόλσκιερ θέλει να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για έξι μήνες

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θέλει να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Μετά την απόλυση του Αμορίμ, η Γιουνάιτεντ έχει ενημερώσει ότι στον πάγκο θα κάθεται ο Φλέτσερ, που ήταν προπονητής στην Κ18, όμως είναι πιθανό να κινηθούν στη δοκιμασμένη λύση του Σόλσκιερ για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Ο Σόλσκιερ είχε αναλάβει προπονητής της Γιουνάιτεντ το Μάρτιο του 2019 και αποχώρησε το Νοέμβριο του 2021 με 78 νίκες σε 149 παιχνίδια. Οι άνθρωποι στο σύλλογο φαίνεται πως είναι θετικοί στην επιστροφή του στα ηνία της ομάδας, έστω μέχρι να βρεθεί μία καλύτερη λύση.