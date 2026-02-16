Ο Σουαλιό Μεϊτέ έχει ενοχλήσεις μετά το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και θα χρειαστεί εξετάσεις

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ και έχασε την ευκαιρία να περάσει μόνος πρώτος στη Super League, αλλά είδε και τον Σουαλιό Μεϊτέ να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Σουαλιό Μεϊτέ φαίνεται ότι δεν είναι ακόμη στο 100% και στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ αντιμετώπισε νέες ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται εκ νέου εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Για τον Γάλλο μέσο μίλησε μάλιστα και ο προπονητής του “δικεφάλου του Βορρά”, Ραζβάν Λουτσέσκου, εξηγώντας τα εξής: «Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση».