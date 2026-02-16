Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Σουαλιό Μεϊτέ έχει ενοχλήσεις μετά το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και θα χρειαστεί εξετάσεις

Συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς ο Μεϊτέ
Ο Μεϊτέ
Ο Μεϊτέ με τον Μαρίν στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ και έχασε την ευκαιρία να περάσει μόνος πρώτος στη Super League, αλλά είδε και τον Σουαλιό Μεϊτέ να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Σουαλιό Μεϊτέ φαίνεται ότι δεν είναι ακόμη στο 100% και στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ αντιμετώπισε νέες ενοχλήσεις, με αποτέλεσμα να χρειάζεται εκ νέου εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Για τον Γάλλο μέσο μίλησε μάλιστα και ο προπονητής του “δικεφάλου του Βορρά”, Ραζβάν Λουτσέσκου, εξηγώντας τα εξής: «Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
72
65
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo