Ο Λουίς Σουάρες φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Σιμεόνε, γεγονός που βγάζει κερδισμένη και τη… Γιουβέντους.

Η “βέκια σινιόρα” έσπευσε να εκμεταλλευτή το… συνωστισμό στην επίθεση των Μαδριλένων και έδωσε τα χέρια με την Ατλέτικο για το δανεισμό του Άλβαρο Μοράτα.

Τέλος ο Σουάρες από την Μπαρτσελόνα! Σε ποια ομάδα υπογράφει

Ο Ισπανός επιθετικός θα επιστρέψει έτσι στο Τορίνο, όπου την αγωνιστική περίοδο 2016-17 πραγματοποίησε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, με 15 γκολ και 12 ασίστ στη Serie A. Η Γιουβέντους θα δώσει 9 εκατομμύρια ευρώ για τον δανεισμό του πρώην παίκτη και της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η οψιόν για τη μετεγγραφή του “αγγίζει” τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Álvaro Morata to Juventus, here we go! He’ll be tomorrow in Turin to have medicals and sign his contract. Total agreement reached with Atléti [signing Suarez as replacement] after Dzeko deal stalling by 2 days because of Milik>Roma issues. Morata is coming 🚨 @DiMarzio @SkySport