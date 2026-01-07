Ο Σπύρος Αγγελίδης τραυματίστηκε και έφυγε με φορείο και κλαίγοντας από το ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης, φόβοι για σοβαρή «ζημιά»

Με ένα άσχημο περιστατικό ολοκληρώθηκε ο αγώνας του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο (2-0) για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο νεαρός τερματοφύλακας της αρκαδικής ομάδας, Σπύρος Αγγελίδης στο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο 79’.

Σε μια προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, ο Σπύρος Αγγελίδης βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να σφαδάζει από τον πόνο, με τους συμπαίκτες του αλλά και τους αθλητές του ΟΦΗ να κοιτούν πολύ ανήσυχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 20χρονος πορτιέρε έδειξε να πονάει υπερβολικά στο γόνατο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο κλαίγοντας από τον πόνο, πριν φύγει με φορείο. Φυσικά, υπάρχει έντονη ανησυχία στην ομάδα της Τρίπολης για σοβαρό τραυματισμό.

Το ιατρικό τιμ του Αστέρα Τρίπολης έκανε αμέσως σήμα για αλλαγή, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη συμπληρώσει τον επιτρεπόμενο αριθμό, με αποτέλεσμα να υπερασπιστεί την εστία ο στόπερ, Τόμπι Αλάγκμπε.

Η ομάδα του ΟΦΗ κυκλοφόρησε την μπάλα τα τελευταία λεπτά, σαν μια κίνηση fair play απέναντι στους Αρκάδες, που έμειναν με εννέα παίκτες στο φινάλε του ματς (είχε αποβληθεί στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Σενγκέλια).