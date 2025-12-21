Ο Stavento δάκρυσε στη γιορτή της ΑΕΚ και ξεσήκωσε τον κόσμο με σύνθημα για την Ένωση έξω από την OPAP Arena

Η ΠΑΕ ΑΕΚ διοργάνωσε το απόγευμα της Κυριακής (21.12.2025) μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή, στην πλατεία του αετού, έξω από την OPAP Arena, με τον Μιχάλη Stavento να δίνει συναυλία, πριν τον αγώνα της Ένωσης με τον ΟΦΗ, για τη Super League.

Ο Μιχάλης Stavento (Μιχάλης Κουϊνέλης), γνωστός για την αγάπη του για την ΑΕΚ, «οργάνωσε» τον κόσμο που βρέθηκε στη συναυλία του για να τραγουδήσει συνθήματα της Ένωσης, ενώ είχε και μια άκρως συγκινητική στιγμή.

«Σήμερα είναι πολύ ξεχωριστή βραδιά» είπε και στη συνέχεια η φωνή του «έσπασε»! Ο αγαπητός καλλιτέχνης έβαλε τα κλάματα προφανώς φέρνοντας στο νου του τον πατέρα του που ήταν ΑΕΚ και έχει φύγει από τη ζωή εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Την περίοδο που ο πατέρας του έδινε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ο Stavento ειχε γράψει το τραγούδι “Μπαμπά μου ξέρω” στο οποίο αναφέρει τον συγκλονιστικό στίχο “Μπαμπά να ξέρεις αν σηκωθείς θα πάμε στην Αγιά Σοφιά την ΑΕΚάρα για να δεις”.