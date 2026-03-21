Ο Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην Εθνική Αλβανίας

Ο Σταύρος Πήλιος και ο Θωμάς Στρακόσα της ΑΕΚ βρέθηκαν στις κλήσεις του Σιλβίνιο για τους αγώνες της Εθνικής Αλβανίας τον Μάρτιο.

Ο Σταύρος Πήλιος γεννήθηκε στη Ρόδο, αλλά οι γονείς του έχουν καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο και έτσι ο μπακ της ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Εθνική Αλβανίας.

Το όνομα με το οποίο αναφέρεται στις κλήσεις είναι “Σταύρος Πίλο”.

Στις κλήσεις είναι κανονικά και ο Θωμάς Στρακόσα, που αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια τον βασικό τερματοφύλακα της ομάδας, όπως και ο πρώην ερυθρόλευκος Καζίμ Λάτσι και ο πρώην κιτρινόμαυρος Μάριο Μιτάι.