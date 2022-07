Μετά τον τίτλο του πρωταθλητή με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ο Στέφ Κάρι ανέλαβε να παρουσιάσει τα βραβεία του ESPN (ESPY’s) και δεν έχασε την ευκαιρία για αστεία κατά των αντιπάλων του.

Ανάμεσά τους και ο Γκραντ Γουίλιαμς των Μπόστον Σέλτικς, που έδωσε το “παρών” στην εκδήλωση και άκουσε τον Κάρι να λέει: «Γκραντ Γουίλιαμς. Σε βλέπω. Είναι υπέροχο που σε βλέπω ξανά. Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το χρώμα, μπορεί να στο δανείσω όταν τελειώσω. Ίσως σε αφήσω να φορέσεις και ένα δακτυλίδι». Στο ξεκίνημα δε, ο ηγέτης των Γουόριορς ανέφερε: “Είμαι ο Στεφ Κάρι, περήφανος σύζυγος της Αΐσα Κάρι, περήφανος γιος του Ντελ Κάρι και περήφανος πατέρας των… Μπόστον Σέλτικς”.

LMAO Steph told Grant Williams “I might let you wear a ring.” pic.twitter.com/YAn4NeHOar — chan0.eth (@chanodesigns) July 21, 2022

“I’m your host Stephen Curry. Proud husband of Ayesha Curry. Proud son of Dell Curry. Proud daddy of… The Boston Celtics”



Steph Curry on how Kevin Hart wanted him to open up The ESPYs🤣pic.twitter.com/rla11LUyl9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 21, 2022

Ο Κάρι δεν ξέχασε όμως και τους Λος Άντζελες του Λεμπρόν Τζέιμς. Απευθυνόμενος στους τροπαιούχους του Super Bowl Λ.Α. Ραμς, τόνισε: «Είναι ωραίο να βλέπεις μία ομάδα της περιοχής να επενδύει σε σούπερ σταρ και να αποδίδει». Αιχμή άφησε όμως και για τον ίδιο τον “Βασιλιά”, ο οποίος και είχε βρεθεί στη θέση του το 2007, αλλά μετά από χαμένο πρωτάθλημα. «Αφού έχασε στους τελικούς του ΝΒΑ, οπότε σωστά το μαντέψατε. Αυτό που κάνω είναι καλύτερο».

Steph with the LeBron jokes already pic.twitter.com/Gb9BqqG0nR — gifdsports (@gifdsports) July 21, 2022

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ESPN (@espn)

Στο τρολάρισμα πήρε μέρος όμως και ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος διέκοψε κάποια στιγμή τον παρουσιαστή Κάρι για να πει: «Καλωσήρθατε στο “Σόου του Ντρέιμοντ Γκριν”, είμαστε live από το Λος Άντζελες, πόλη επτά επαγγελματικών ομάδων και των Κλίπερς».