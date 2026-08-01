«Φάκελος» Μουντιάλ: Έτσι «κάηκαν» τα σχέδια του Τζιάνι Ινφαντίνο

Οι προσπάθειες του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει 20% των μετοχών του Μουντιάλ σε επενδυτές, έπεσαν στο… κενό, με τον ίδιο να αναγκάζεται να αποσύρει τα σχέδιά του.

Η αποκάλυψη του πλάνου του Τζιάνι Ινφαντίνο και της FIFA για το Μουντιάλ, έβαλε “βόμβα” στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες και σφοδρές, με τον πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας να βρίσκεται στο “στόχαστρο”.

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H UEFA βρήκε την ευκαιρία να σημάνει ξανά πόλεμο εναντίον της FIFA, έχοντας στο πλευρό της όλες τις μεγάλες εθνικές ομοσπονδίες όπως η αγγλική. Σύντομα, την αντίθεσή τους στο πλάνο του Ινφαντίνο εξέφρασαν λίγο πολύ όλοι.

Από την ασιατική ομοσπονδία μέχρι και την… ΕΠΟ, οι αντιδράσεις έφθασαν να κάνουν λόγο μέχρι και για μποϊκοτάζ των εθνικών ομάδων από τα επόμενα Μουντιάλ, αλλά το τελειωτικό “χτύπημα” για τη FIFA ήρθε εκ των έσω.

Οι άνθρωποι του προέδρου στη FIFA

Σύμφωνα και με τα διεθνή Μέσα, ο Τζιάνι Ινφαντίνο περίμενε την αντίθεση της UEFA στο πλάνο του, αλλά ήταν οι δικοί του άνθρωποι αυτοί που τον ανάγκασαν σε… παραδοχή ήττας.

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Ο επικεφαλής των συμβούλων του προέδρου της FIFA και “δεξί του χέρι” στην παγκόσμια ομοσπονδία, o Κάρλος Κορδέιρο, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας και άφησε αιχμές εναντίον του, βάζοντας “φωτιά” στα… θεμέλια των σχεδίων του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ακολούθησαν οι “βολές” από τον τρίτο στην ιεραρχία της FIFA, του Κέβιν Λαμούρ, ο οποίος και άδειασε τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ξεκαθαρίζοντας πως το σχέδιο που έχει στα σκαριά δεν αποτελεί απόφαση της διοίκησης της, αλλά προσωπική φιλοδοξία.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν άντεξε την… αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο του το “σπίτι” και αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε τελικά να κάνει πίσω στο πλάνο του για το Μουντιάλ.

Τα σχέδια της FIFA που μπήκαν στο… συρτάρι

Το πλάνο που “τάραξε” το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποτελεί λοιπόν παρελθόν. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο λίγο έλειψε να δημιουργήσει “σχίσμα” στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, για ένα δικό του φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο και δεν θα υλοποιηθεί τελικά.

Η ιδέα φαίνεται ότι του μπήκε στο Μουντιάλ της Αμερικής και στο πλαίσιο των επαφών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο “ισχυρός άνδρας” της FIFA ήθελε να πουλήσει το 20% των μετοχών της κορυφαίας της διοργάνωσης, με στόχο έξτρα έσοδα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα, είχαν γίνει και σχετικές επαφές με επενδυτικά fund και είχε βρεθεί κοινή γραμμή με την εταιρεία Thrive Eternal, που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος και είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια ήταν καλά οργανωμένα λοιπόν, αλλά οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιδράσεις στη FIFA, ανάγκασαν τον Ινφαντίνο να τα βάλει στο… συρτάρι, τουλάχιστον προς το παρόν.