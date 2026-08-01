Η ΑΕΚ «προχωράει» για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς

Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει κάνει καλύτερη πρόταση από την Αϊντχόφεν στον Φίλιπ Κόστιτς και βρίσκεται πλέον κοντά στην απόκτηση του 33χρονου Σέρβου μπακ, που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους.

Μετά από μία σπουδαία καριέρα σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Γιουβέντους, ο Φίλιπ Κόστιτς ήταν μία “ανάσα” από την υπογραφή στην Αϊντχόφεν, αλλά η ΑΕΚ μπήκε… σφήνα στην υπόθεση και πλέον είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

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Με έξτρα “όπλα” το πλάνο που του παρουσίασε το Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και την εξαιρετική σχέση του Φίλιπ Κόστιτς με τον Λούκα Γιόβιτς, η Ένωση έχει “προχωρήσει” την υπόθεση και απομένουν οι λεπτομέρειες και το τελικό “ναι” από την πλευρά του παίκτη, για να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

Η ΑΕΚ θα καλύψει έτσι τη θέση του αριστερού μπακ με έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή από το κορυφαίο επίπεδο, μαζί με τους νεαρούς Πήλιο και Πενράις, ενώ θα απομένει στη συνέχεια ένα κεντρικός χαφ, για να καλυφθεί και το κενό που δημιούργησε η μετεγγραφή του Πινέδα.