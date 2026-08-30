Ο Κωνσταντής Τζολάκης για το 2/2 της Χαλ: «Τι απίστευτο ξεκίνημα για την Premier League»

Η Κωνσταντής Τζολάκης δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εκκίνηση με την Χαλ στην Premier League. Η Αγγλική ομάδα έχει κάνει το 2/2 στο νέο πρωτάθλημα, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει μεγάλες εμφανίσεις.

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Χαλ νίκησε και την Κόβεντρι (0-1). Ο Κωνσταντής Τζολάκης όχι μόνο ξεχώρισε στα δυο αυτά ματς της Premier League, αλλά αναδείχθηκε και στα δυο κορυφαίος παίκτης του αγώνα (Man of the Match).

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Με ανάρτηση στα social media, ο Έλληνας τερματοφύλακας σχολίασε το συγκεκριμένο ξεκίνημα της Χαλ στην Premier League.

“Τι απίστευτο ξεκίνημα για την Premier League! Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας υποστήριξαν”, έγραψε στα social media ο 23χρονος πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.