Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας – Η ημέρα και η ώρα του «μεγάλου» αγώνα

Μπροστά σε μια ακόμα επιτυχία. Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά με χρόνο 6:53.62. Η πρόκρισή του Έλληνα Ολυμπιονίκη κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, όπου με δυνατό φίνις εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Τις πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν οι Ζάιντλερ από τη Γερμανία και Φαν Ντορπ από την Ολλανδία.

Η κούρσα που θ κρίνει τα μετάλλια στο σκιφ ανδρών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (28.09.2025) στις 09:31 ώρα Ελλάδας, ενώ η μετάδοσή της αναμένεται να γίνει από την ΕΡΤ 2.

“Είμαι αρκετά χαρούμενος που για μια ακόμη φορά κατάφερα να είμαι στους έξι κορυφαίους του κόσμου. Το σκιφ είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο να είσαι στην εξάδα. Η κούρσα εξελίχθηκε πολύ δύσκολη, γιατί είχε και πολλή ζέστη, αλλά τα πράγματα πήγαν καλά. Στον τελικό θα τα δώσω όλα για να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ελπίζω να πάνε όλα κατ’ ευχήν.

Πέσαμε στο ένα δευτερόλεπτο και οι τρεις της ημιτελικής σειράς, μαζί με τον Λευκορώσο από την άλλη σειρά πιστεύω πως εμείς οι τέσσερις θα παίξουμε για το μετάλλιο. Αν μπορέσω και κρατηθώ λίγο πιο κοντά στο τέλος, πιστεύω πως θα μπορέσω να κάνω πάλι ένα σπριντ και να διεκδικήσω μετάλλιο. Στο τέλος μιλάει και η ελληνική ψυχή. Λίγο ακόμη να μείνω πιο κοντά, πιστεύω πως τους έχω. Άμα το χάσω πάλι για 0,10’’, όπως ήταν η διαφορά με τον Ολλανδό… Πονάει πιο πολύ.

Θέλω να ευχαριστηθώ την κούρσα, είμαι ήδη αρκετά ικανοποιημένος και θα είμαι περισσότερο αν χαρίσω στους Έλληνες ένα μετάλλιο και ανταμειφθούν οι κόποι όλης της χρονιάς”, τόνισε ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο.