O Στέφανος Ντούσκος υποψήφιος για κορυφαίος κωπηλάτης στον κόσμο

Μια ακόμα διάκριση κυνηγάει ο παγκόσμιος πρωταθλητής της ποδηλασίας
Ο Στέφανος Ντούσκος (ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Στέφανος Ντούσκος (ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ)

Ο Στέφανος Ντούσκος εμφανίζεται ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να κατακτήσει ένα ακόμα “παράσημο” στον αθλητισμό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είναι μεταξύ των προτάσεων της Παγκόσμιας Κωπηλατικής Ομοσπονδίας για την ανάδειξη του κορυφαίου στον κόσμο για το 2025.

Oπως ανακοίνωσε η World Rowing και με βάση την ανάλυση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκαν για κάθε ένα από τα βραβεία, η Εκτελεστική Επιτροπή επέλεξε τους φιναλίστ των Παγκόσμιων Βραβείων Κωπηλασίας 2025.

Ο Στέφανος Ντούσκος είναι υποψήφιος στην κατηγορία καλύτερο ανδρικό πλήρωμα της χρονιάς ως πλήρωμα στο μονό σκιφ και έχει να ανταγωνιστεί άλλα δύο πληρώματα που είναι, η ιταλική ομάδα στην τετράκωπο και ο Αμερικανός Κρίστοφερ Μπακ στο σόλο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη της Ελβετίας. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο το 2021 είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 που έγινε στη Σαγκάη.

