Ο Στέφανος Σακελλαρίδης «εκτοξεύτηκε» στην παγκόσμια κατάταξη του τένις μετά τον τίτλο στο Νέο Δελχί

Στο Νο220 του κόσμου ανέβηκε ο 21χρονος τενίστας
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σε αγώνα του / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του με τη νίκη του με 2-1 σετ [(7-5, 4-6, 7-6(6)] επί του Όλιβερ Κρόφορντ στο Challenger του Νέου Δελχί και “εκτοξεύτηκε” στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Ως ο δεύτερος καλύτερος τενίστας της Ελλάδας, πίσω μόνο από τον κορυφαίο Στέφανο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος Σακελλαρίδης βρίσκεται σε ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό και η νίκη του στο τουρνουά του Νέου Δελχί, οδήγησε σε “άλμα” 55 θέσεων στην κατάταξη της ATP.

Ο 21χρονος ταλαντούχος τενίστας ανέβηκε έτσι στο Νο220 του κόσμου, που είναι η καλύτερη θέση της καριέρας του, στοχεύοντας πλέον στη συμμετοχή του στα προκριματικά ενός Γκραν Σλαμ.

