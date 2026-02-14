O Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε την πρώτη φορά που μέθυσε

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι μέθυσε για πρώτη φορά σε ηλικία 21 ετών παρέα με τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φιλοξενήθηκε στο podcast της πρώην συντρόφου του, Θεοδώρας Πεταλά, και αναφέρθηκε σε μια ξεχωριστή εμπειρία από το παρελθόν. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πρώτη φορά που δοκίμασε αλκοόλ.

Το περιστατικό έγινε στο Laver Cup 2019, στη Γενεύη σε μια αξέχαστη βραδιά όπως τόνισε.

«Μέθυσα για πρώτη φορά με τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ. Ήταν η πρώτη φορά που ήπια αλκοόλ στη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι καλύτερο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν γνώριζε καν τι ποτό να επιλέξει. Δεν είχα ιδέα τι να παραγγείλω. Δεν είχα δοκιμάσει τίποτα ποτέ. Και ο Ρότζερ μου λέει: “Έλα, πρέπει να πιεις ένα ποτό”. Και σκέφτηκα, εντάξει, αν το λέει ο Ρότζερ, πρέπει να πιω ένα ποτό».

«Ήταν μια πολύ διασκεδαστική βραδιά… Ήταν από εκείνες τις στιγμές που σε κάνουν να εκτιμάς το τένις σαν ομαδικό άθλημα, γιατί εκείνη την εβδομάδα ήμασταν όλοι συμπαίκτες και όχι αντίπαλοι», πρόσθεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.