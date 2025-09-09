Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε unfollow όσους ακολουθούσε στο Instagram αφήνοντας μόνο ένα πρόσωπο

Σε μια απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγες ημέρες μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το US Open, καθώς θέλησε να… αδειάσει τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, κάνοντας unfollow τους πάντες.

Πλέον, ο μοναδικός άνθρωπος που ακολουθείτε από τον Στέφανο Τσιτσιπα είναι ο Βούλγαρος τενίστας Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, με τον «Στεφ» μάλιστα να μην έχει πλέον follow την Πάουλα Μπαντόσα με την οποία εδώ και λίγο καιρό έχουν χωρίσει.

Το ζευγάρι έχει τραβήξει διαφορετικούς δρόμους, με το ισπανικό περιοδικό Hola μάλιστα να αναφέρει πως ο χωρισμός έγινε ειρηνικά, ενώ άτομο κοντά στους δυο ανέφερε:

«Ο χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Wimbledon και όλα έπεσαν πάνω τους. Είχαν και οι δύο προβλήματα με τραυματισμούς, κάτι που επηρέασε τη σχέση τους».

Μένει να δούμε για πόσο καιρό θα επιλέξει ο Τσιτσιπάς να ακολουθεί μόλις ένα άτομο.