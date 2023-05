Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε τη συνεργασία του με τον Μαρκ Φιλιππούση και ο ίδιος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, στο περιθώριο των δηλώσεών του για το Roland Garros.

Ο Φιλιππούσης είχε ενταχθεί πρόσφατα στο τιμ του Τσιτσιπάς, αλλά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την… πολυφωνία για την καθοδήγησή του, προτιμώντας να μείνει με έναν προπονητή.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά

«Ήταν μια κοινή απόφαση. Μιλήσαμε ατελείωτες ώρες στο τηλέφωνο πριν μερικές εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο να έχεις στο κορτ δύο προπονητές. Ξέρω ότι είναι εκεί για να βοηθήσουν και να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει κουραστικό να έχεις δύο προπονητές να μοιράζονται απόψεις. Είμαι σε μια φάση της καριέρας μου που χρειάζομαι έναν προπονητή να μου δίνει όλες τις πληροφορίες, την ανάλυση, όλα τα πράγματα που χρειάζομαι για να να βελτιώσω το παιχνίδι μου. Less is more, κατά τη γνώμη μου.

Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν στην ομάδα μου και να μοιραστούν τις σκέψεις και απόψεις τους για το τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πώς θα το κάνω. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να μείνω με λίγους ανθρώπους και να δουλέψει αυτό, διότι όταν έχεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου, μπορεί να γίνει εξαντλητικό και για την πνευματική σου ενέργεια. Είναι, λοιπόν, και αυτός ένας λόγος.

Υπήρξαν αρκετές εβδομάδες που ταξίδεψα μόνο με τον προπονητή μου, γιατί αυτό ένιωσε ότι έπρεπε να γίνει και δεν το μετανιώνω, ήταν προσωπικό αίσθημα. Αγαπώ τον Μαρκ. Είναι εξαιρετικός τύπος και είμαστε συχνά σε επαφή. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και είμαι χαρούμενος με την απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι με στηρίζει, φυσικά, και είναι εκεί όποτε χρειαστώ κάτι».