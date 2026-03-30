Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο top 50, η Μαρία Σάκκαρη είχε μικρή πτώση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και βρίσκεται πλέον στο Νο 49 με 995 βαθμούς. Ο 27χρονος πρωταθλητής μένει πάντως ξανά εκτός Top 40 μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια (Μάιος 2018). Την ίδια στιγμή, η Μαρία Σάκκαρη κατέβηκε τρία “σκαλοπάτια” και βρίσκεται πλέον στην 36η θέση με 1.370 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), που ανακοινώθηκε σήμερα (30.06.2026).

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα της ATP, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα, με τον Γιανίκ Σίνερ όμως να κατακτά και το τουρνουά στο Μαϊάμι, μετά το Indian Wells, και να μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από την κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις γυναίκες, η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της WTA με διαφορά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της. Η νέα επιτυχία της στο Μαϊάμι, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, την κράτησε στο Νο 1 με 11.025 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση παραμένει η Ελενα Ριμπάκινα, η οποία ωστόσο απέχει σχεδόν 3.000 βαθμούς από την Σαμπαλένκα, ενώ η Κόκο Γκοφ ξεπέρασε την Ιγκα Σβιάτεκ και την άφησε στην τέταρτη θέση.

Η βαθμολογία της ATP

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.590 βαθμοί

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 12.400

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.205

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.720

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.265

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.095

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610

…

49. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 995

Η βαθμολογία της WTA

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.025 βαθμοί

2. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.108

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.278

4. Ιγκα Σβιόντεκ (Πολωνία) 7.263

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.243

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.180

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.965

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 3.907

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.351

10. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.121

…

36. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.370