Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε και πάλι viral με μία εξαιρετική κίνηση που έκανε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Τέιλορ Φριτζ για τη φάση των “16” του Australian Open.

Με την αναμέτρηση να κρίνεται σε μία κλωστή στο πέμπτο και τελευταίο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέλεξε να… σώσει το ball girl από ένα έντομο!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας βοήθησε το ball girl, το οποίο φοβόταν, κυνηγώντας το έντομο. Ακόμα μία στιγμή αποθέωσης για τον Στέφανο Τσιτσιπά από το κοινό της Μελβούρνης, το οποίο τον λατρεύει.

Δείτε το βίντεο:

The ball girl got scared of the bug. Stefanos Tsitsipas to the rescue. He’s great with the kids, pt 254.#AusOpen pic.twitter.com/Fp80mETRJg