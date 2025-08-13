Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του για τα γενέθλιά της: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πραγματικό MVP»

Η Τζούλια Σαλνικόβα έχει σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου τα 61α γενέθλιά της και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε φυσικά να ξεχάσει να ευχηθεί στη μητέρα του.

Με μία αποθεωτική ανάρτηση στα social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε την αγάπη του στη μητέρα του, Τζούλια Σαλνικόβα, η οποία και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, παρά τις… διαφωνίες τους την ώρα των αγώνων.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε στα social media για τα γενέθλια της μητέρας του τα εξής: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι – με λίγο περισσότερo top spin».

Shoutout to the real MVP: Raised me, believed in me, and somehow forgave me for my teenage years.



Happy birthday, Mom. You’re everything I strive to be – with a bit more topspin. pic.twitter.com/kb5LYl08ix — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) August 13, 2025

Η ανάρτηση είχε και μία παλαιότερη φωτογραφία της Σαλνικόβα.