Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ευχήθηκε στη μητέρα του για τα γενέθλιά της: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πραγματικό MVP»

Το τρυφερό μήνυμα του Τσιτσιπά για τη μητέρα του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγυρίζει τον τίτλο στο Ντουμπάι / REUTERS / Amr Alfiky

Η Τζούλια Σαλνικόβα έχει σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου τα 61α γενέθλιά της και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα μπορούσε φυσικά να ξεχάσει να ευχηθεί στη μητέρα του.

Με μία αποθεωτική ανάρτηση στα social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε την αγάπη του στη μητέρα του, Τζούλια Σαλνικόβα, η οποία και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του, παρά τις… διαφωνίες τους την ώρα των αγώνων.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε στα social media για τα γενέθλια της μητέρας του τα εξής: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πραγματικό MVP: Με μεγάλωσε, πίστεψε σε μένα και με κάποιο τρόπο με συγχώρεσε για τα εφηβικά μου χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Είσαι όλα όσα προσπαθώ να είμαι – με λίγο περισσότερo top spin».

Η ανάρτηση είχε και μία παλαιότερη φωτογραφία της Σαλνικόβα.

