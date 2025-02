Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φόρεσε κελεμπία στο Ντουμπάι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Ντουμπάι για το τοπικό “500άρι” τουρνουά της ATP και φρόντισε να… εγκλιματιστεί στη χώρα, φορώντας μία παραδοσιακή κελεμπία που έφτιαξαν στα μέτρα του.

Όντας ένα από τα πρόσωπα του τουρνουά στο Ντουμπάι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μεγάλη προβολή στα social media του των διοργανωτών και σε ένα νέο video φαίνεται να παίρνει μία δική του κελεμπία σε έναν από τους καλύτερους ράφτες της χώρας.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έχασε έτσι και την ευκαιρία να φορέσει την παραδοσιακή αμφίεση και να κάνει εμφάνιση ως… Άραβας στα social media.

When in Dubai, dress like the locals! @steftsitsipas takes a stylish step into Emirati tradition with his bespoke kandora – and he’s loving every second of it! #DDFTennis @atptour @baitalkandora pic.twitter.com/Yyi2oDSUjI